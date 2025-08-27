Во Владимире задержан мэр города Дмитрий Наумов

Мэра Владимира Дмитрия Наумова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас с ним ведутся следственные действия, сообщают федеральные информагентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Наумов был задержан утром 27 августа на рабочем месте. Предварительно известно, что мошенничество связано с землями на местном кладбище.

Местный телеканал «Зебра ТВ» со ссылкой на свои источники сообщает, что мэра города, предположительно, подозревают в связях с задержанными ранее участниками «кладбищенской мафии». «Официальных комментариев пока не предоставляются по данному вопросу», – заявили телеканалу в горадминистрации.

В администрации Владимира после задержания градоначальника проходят следственные мероприятия, передает РИА «Новости».

Официальных сообщений по поводу задержания градоначальника от правоохранительных и следственных органов пока не поступало.

Наумов руководит городом с ноября 2022 года. До этого он с 2019 года возглавлял администрацию Гороховецкого района Владимирской области.

Владимир, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube