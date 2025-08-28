Базу отдыха под Геленджиком эвакуируют из-за лесного пожара после атаки БПЛА

Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха из-за лесного пожара, возникшего ночью после падения обломков украинского беспилотника. Для отдыхающих открыли пункт временного размещения в сельской школе. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Возгорание лесного массива из-за атаки БПЛА произошло в Пшадском округе. «В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», – написал градоначальник в своем телеграм-канале, уточнив, что «разрушений и пострадавших нет». Богодистов прибыл на место происшествия.

С возгоранием борются пожарные расчеты, техника и Архипо-Осиповский лесопожарный центр. К тушению привлечено порядка 100 человек и 20 единиц техники. На место направлен вертолет МЧС, но его работе пока мешает боковой ветер, отметил глава города-курорта.

Ранее региональный оперштаб сообщал, что на Кубани из-за падения обломков БПЛА загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском. Кроме того, как отмечалось, в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника произошло возгорание в лесном массиве, обнаружены три очага общей площадью 200 «квадратов». В оперштабе отметили, что «в обоих случаях пострадавших нет».

Геленджик, Наталья Петрова

