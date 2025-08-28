Жительнице Рязани дали пять лет за сотрудничество с военной разведкой Украины

Рязанский областной суд вынес приговор жительнице Рязани, обвиняемой в сотрудничестве с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По информации ФСБ, 55-летняя уроженка Азербайджана, гражданка России, получила пять лет колонии общего режима.

Как установили сотрудники спецслужбы, женщина по собственной инициативе установила контакт с представителем украинской спецслужбы через мессенджеры WhatsApp и Signal и «предприняла целенаправленные попытки по добыванию разведывательной информации, которая могла быть использована против безопасности Российской Федерации».

Противоправная деятельность женщины была пресечена сотрудниками ФСБ.

Следственным отделением УФСБ РФ по Рязанской области возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

