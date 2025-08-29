Система ПВО уничтожила 54 дрона ВСУ над Россией

Прошедшей ночью средства противоздушной обороны уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области – 18. Десять БПЛА нейтрализовали над Крымом, 8 – над Тверской областью. Еще по два беспилотники ликвидировали в Орловской, Рязанской и Тульской областях, по одному – в Курской, Калужской и Новгородской областях. Кроме того, 9 дронов перехватили над акваторией Черного моря.

В Орловской области при отражении воздушной атаки пострадал один человек, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Обломками БПЛА повреждены четыре здания, в том числе два – в Орле, уточнил он. На местах работают специальные службы, ситуация находится под контролем, добавил губернатор.

В Ростовской области, по данным врио губернатора Юрия Слюсаря, из-за падения обломков беспилотника загорелась трава. «Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал», – написал он в своем телеграм-канале, уточнив, что БПЛА был уничтожен в Чертковском районе.

