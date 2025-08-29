Двух жителей Ярославской области задержали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ярославской области по делу о госизмене. По данным спецслужбы, фигуранты передавали Киеву данные об объектах критической инфраструктуры региона.

Как отметили в ФСБ, житель Рыбинска и житель Ярославля инициативно установили контакт с представителями спецслужб Украины и по заданию кураторов собирали и передавали информацию об объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275 УК России (государственная измена), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы по уголовному делу, продолжаются», – говорится в сообщении центра общественных связей спецслужбы.

Москва, Наталья Петрова

