В Курской области в результате удара БПЛА пострадал инспектор ДПС

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника 26-летний инспектор ДПС, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, ВСУ ударили с помощью БПЛА по Октябрьскому району. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга и акубаротравму. Его доставили в областную больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Хинштейн призвал местных жителей быть крайне осторожными, поскольку украинские боевики продолжают атаковать приграничье.

Курск, Наталья Петрова

