Мошенники обманули россиян почти на 120 млрд рублей

Ущерб от деятельности дистанционных мошенников, пользующихся IT-технологиями, достиг 119,6 млрд рублей по итогам семи месяцев текущего года. Об этом свидетельствуют данные МВД, которые приводит агентство ТАСС.

В МВД уточнили, что всего в январе-июле зарегистрировано 424,9 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. По сравнению с прошлым годом количество афер сократилось на 2,3%.

В то же время в общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 38,9% в январе-июле 2024 года до 39,2%.

Больше половины IT-преступлений (51,8%) относится к категориям тяжких и особо тяжких (220,1 тыс.) По сравнению с прошлым годом их число выросло на 7,4%. Почти две трети таких преступлений (62,5%, или 265,6 тыс.) совершается путем кражи или мошенничества.

