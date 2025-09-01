ПВО за ночь уничтожила 50 дронов ВСУ над регионами России

В ночь на понедельник, 1 сентября, средства противоздушной обороны уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 БПЛА сбили над Белгородской областью, четыре – над Саратовской областью. Еще по три дрона нейтрализовали над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном. Два беспилотника перехватили над территорией Краснодарского края. Еще 16 воздушных целей уничтожили над акваторией Черного моря и семь – над Азовским морем.

В Краснодарском крае в поселке Ильский в результате падения обломков БПЛА в двух домах выбило окна, также загорелась трава, сообщает региональный оперативный штаб. Обошлось без пострадавших. Кроме того, в промзоне Кропоткина произошел пожар на трансформаторной подстанции на площади 80 кв. м, его уже потушили. Здесь также никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

