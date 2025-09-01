Жителя Тамбовской области задержали за сотрудничество с разведкой Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области местного жителя по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1987 г.р., причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителем спецслужб Украины в целях оказания ему содействия в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – сообщили в центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, житель Тамбовской области через мессенджер Telegram установил контакт с украинской спецслужбой и согласился на сотрудничество с ней. Мужчина по заданию куратора извлек из заранее подготовленного тайника составные части оборудования, «предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов», отметили в ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Москва, Наталья Петрова

