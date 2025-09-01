Москвич убил бывшую жену, ранил ее нового мужа и пытался покончить с собой

На севере Москвы мужчина зарезал бывшую жену и ранил ножом ее нового мужа, после чего пытался совершить суицид. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

Согласно данным следствия, 1 сентября фигурант приехал на квартиру к бывшей жене на улице Нижняя Масловка, вступил в конфликт с ней и ее новым мужем и затем набросился на них с ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, ее супруг госпитализирован.

Подозреваемый после расправы попытался покончить с собой. Его задержали на месте преступления и оказали медицинскую помощь.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube