Два жителя Курской области погибли на минном поле

В Курской области два мирных жителя подорвались на мине. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Как сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, трагедия произошла вблизи села Поповка Рыльского района. Мужчины 38-ми и 28-ми лет подорвались на минном поле и погибли.

«Искренние соболезнования родным и близким. Это невосполнимая потеря», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Хинштейн призвал жителей быть бдительными, так как приграничные районы до сих пор изобилуют неразорвавшимися боеприпасами.

Курск, Зоя Осколкова

