Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе

Туристы попали под камнепад при восхождении на Эльбрус, сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Группа из Москвы, восемь человек, встала на акклиматизацию отдохнуть, в гору не шли. Это не альпинисты – туристская группа. Сорвался камень, девушку ударило. У нее ушиб, но с ней все в порядке, ей помогли по канатной дороге спуститься вниз, где ей оказали медпомощь», – рассказал он в комментарии ТАСС.

Специалист отметил, что камнепады – частные явления в горах, поэтому нужно правильно себя вести. «Если ты в горах в склоне, всегда садиться лицом к склону, смотреть вверх. При остановке на перевал необходимо использовать особенности горного рельефа, чтобы обезопаситься от камней», – дал совет Пятницин.

Москва, Наталья Петрова

