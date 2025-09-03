Больше 100 украинских дронов сбито за ночь над регионами России

Средства противоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 105 украинских беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, больше всего БПЛА – 25 – нейтрализовали над территорией Ростовской области, 24 дрона сбили над Брянской областью, 20 – над Краснодарским краем, 10 – над Калужской областью, восемь – над Крымом, один – над Смоленской областью. Кроме того, 15 беспилотников перехвачены над акваторией Черного моря и два – над Азовским морем.

В Чертковском районе Ростовской области из-за падения БПЛА в районе железнодорожной станции Кутейниково пропало напряжение в контактной сети – в пути задерживаются 26 пассажирских поездов, сообщает РЖД. Там отметили, что электроснабжение оперативно восстановлено, а максимальное отставание от графика на 6 часов утра составляло 4 часа 15 минут.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что неразорвавшийся боеприпас упал на крышу здания станции, из-за чего были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Никто не пострадал. На месте работают саперы.

В Брянске в результате отражения атаки БПЛА повреждено остекление квартиры в многоквартирном доме, повреждения получили четыре легковых автомобиля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Кроме того, по его данным, повреждено остекление в трех частных жилых домах. Также пострадал инфраструктурный объект. Пострадавших нет.

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали в двух районах, во всех случаях пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб. По его информации, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района повреждены три частных дома. Также на окраине хутора Могукоровского Крымского района в одном из домов взрывной волной выбило окна.

В Калужской и Смоленской областях обошлось без пострадавших и последствий на земле, уточнили главы регионов.

