ВСУ массово атаковали регионы России – за ночь уничтожено более 90 дронов

Силы противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 92 украинских беспилотника самолетного типа над 12 российскими регионами, Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Самая массовая воздушная атака пресечена в Брянской области, где было перехвачено 15 дронов ВСУ. Над территорией Ростовской области сбито 13 БПЛА, в Тульской области – 12, в Калужской области – 11. Еще 9 беспилотников нейтрализовано над Рязанской областью, 8 – над Крымом, 7 – над Воронежской областью. По пять дронов ликвидировано в Курской и Орловской областях, по два – в Белгородской и Липецкой областях. По одному беспилотнику уничтожено над территорией Смоленской области и над акваторией Черного и Азовского морей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее сообщил, что обломки БПЛА, сбитых средствами противоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над регионом, упали на территорию промышленного предприятия. «Последствия устраняются», – написал он в своем телеграм-канале. Глава региона также отметил, что пострадавших, а также повреждений жилых домов и инфраструктуры нет.

Москва, Наталья Петрова

