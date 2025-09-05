российское информационное агентство 18+

Жителя Воронежа задержали за переводы криптовалюты ВСУ

В Воронеже задержали мужчину, который оказывал финансовую помощь украинским военным. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации <...> по подозрению в совершении государственной измены задержан гражданин Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый связался с представителями украинских спецслужб через мессенджер и предложил финансовую помощь. После чего он осуществил денежные переводы в криптовалюте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)

«Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются», – добавили в ЦОС.

Воронеж, Зоя Осколкова

