В Курске один человек погиб и трое пострадали в аварии со скорой

В Курске автомобиль скорой помощи попал в аварию. В результате один человек погиб и трое пострадали.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло на пересечении улицы Красной Армии и улицы Добролюбова. Машина скорой столкнулась с грузовиком.

«В результате дорожно-транспортного прошествия пассажир автомобиля УАЗ 1977 года рождения скончался на месте. Пассажиры данного автомобиля 2001 года рождения, 2003 года рождения и девушка 2005 года рождения поручили ранения и были госпитализированы», – говорится в сообщении.

По факту смертельной аварии проводится проверка.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube