Дрон ВСУ атаковал двигавшийся автомобиль: погибли двое пенсионеров

В Алешках Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника по двигавшемуся автомобилю погибли двое местных жителей – мужчина и женщина в возрасте около 70-80 лет. Об этом сообщил мэр города Руслан Хоменко.

По его словам, только 4 сентября с 7:00 до 19:00 в Алешках было 63 прилета ствольной и минометной артиллерии. В том числе были слышны разрывы кассетных боеприпасов. Наш связной насчитал 28 атак БПЛА.

Сегодня рано утром в результате вражеских ударов городской округ был обесточен. Энергетики занимаются восстановлением подачи электричества.

Ранее сегодня сообщалось, что в Алешках в результате детонации мины получили ранения три мирных жителя, включая ребенка.

Алешки, Анастасия Смирнова

