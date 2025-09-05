российское информационное агентство 18+

В Херсонской области взорвалась мина: ранены трое местных жителей, включая ребенка

В Алешках Херсонской области в результате детонации мины получили ранения три мирных жителя, включая ребенка. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«В результате детонации мины пострадали три человека (женщины 1982, 1969 годов рождения, ребенок 2012 года рождения). Погибших нет», – уточнил губернатор в комментарии ТАСС.

По его данным, пострадавших доставили в Алешковскую ЦРБ с минно-взрывными травмами, контузией и осколочными ранениями.

Алешки, Анастасия Смирнова

