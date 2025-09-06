Силы ПВО сбили над Россией 34 украинских дрона за ночь

В ночь на субботу, 6 сентября, средства ПВО уничтожили 34 украинских украинских беспилотника самолетного типа над пять российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 14 дронов сбили над акваторией Черного моря, восемь – над Смоленской областью, пять – над Брянской, по три – над Белгородской областью и Краснодарским краем и один – над Калужской областью.

В результате падения обломков БПЛА в одном из районов Воронежской области незначительно повреждена кровля социального учреждения, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В другом районе загорелась трава, возгорание оперативно потушили, уточнил он.

Главы Брянской, Смоленской, Калужской областей сообщили об отсутствии пострадавших и последствий на земле.

