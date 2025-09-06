Украинку задержали в Москве за работу на Киев и хранение взрывчатки

Гражданка Украины задержана силовиками в Москве за сотрудничество с украинскими спецслужбы и хранение взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ). Мещанский районный суд заключил задержанную под стражу.

В материалах дела говорится, что фигурантка работает на украинские спецслужбы и имеет навыки конспирации и противодействия правоохранительным органам, а также обладает широкими связями в криминальном мире, в том числе – за пределами России.

Женщина полностью признала вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

