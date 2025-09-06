Подросток-мигрант изнасиловал оренбурженку – глава СКР потребовал доклад о расследовании преступления

В Оренбургской области подросток изнасиловал местную жительницу, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. По информации местных СМИ, нападавший является мигрантом. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования резонансного дела.

Преступление совершено в Бузулуке. По предварительным данным, несовершеннолетний вместе с юным сообщником, тоже мигрантом, удерживал девушку в квартире. Первый совершал сексуальное насилие, а второй снимал происходящее на камеру.

После того, как информация об этом появилось в соцсетях, было возбуждено уголовное дело. На ситуацию отреагировал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Зудерману доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела.

Следственный комитет РФ ранее сообщал о росте преступности среди мигрантов. По данным ведомства, по итогам первых пяти месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных иностранцами в России, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% до 18 873.

«Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве по стране также увеличился – с 4,3% до 5%. Возросло число преступлений повышенной общественной опасности. Так, увеличилось на 22% количество половых посягательств, совершенных мигрантами. Одновременно возросло на 57% число особо тяжких деяний приезжих (с 3 878 до 6 000)», – уточнили в ведомстве.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

