российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 июля 2025, 17:33 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Следственный комитет России констатировал рост преступности среди мигрантов

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

По итогам первых пяти месяцев текущего года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% до 18 873. Такие данные прозвучали на оперативном совещании в Следственном комитете России под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина на оперативном совещании.

«Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве по стране также увеличился – с 4,3% до 5%. Возросло число преступлений повышенной общественной опасности. Так, увеличилось на 22% количество половых посягательств, совершенных мигрантами. Одновременно возросло на 57% число особо тяжких деяний приезжих (с 3 878 до 6 000)», – уточнили в ведомстве.

Всего в текущем году к уголовное ответственности привлечено почти 12,5 тысячи иностранцев.

На совещании также отмечено, что за пять месяцев увеличилось на 15% количество уголовных дел, направленных в суд органами СКР в отношении мигрантов. Кроме того, ведомством расследуются дела в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета – их число возросло на 21%.

По представлениям следователей об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений мигрантами, к дисциплинарной ответственности привлечены 123 сотрудника органов внутренних дел, среди которых 82 служат в подразделениях по вопросам миграции.

Выступая на совещании, председатель СК России подчеркнул, что «антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал». «Криминальные сводки и социальные сети пополняются новыми и новыми инцидентами, которые накаляют общественное недовольство», – констатировал Бастрыкин, обратив внимание, что многие приезжие не только не желают соблюдать российские законы, пренебрегая общепринятыми нормами, традициями и ценностями, но и пытаются установить собственные правила поведения.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Гастарбайтеры

Полиция проверила «Апраксин двор» в Санкт-Петербурге: десятки мигрантов попались на нарушениях / В Госдуму внесен законопроект о расширении оснований для лишения мигрантов приобретенного гражданства РФ / Ректор Гатчинского госуниверситета отправлен под домашний арест / Часть мигрантов предложили освободить от экзамена по русскому языку / Из России выдворено более 19 тысяч мигрантов / В России растет преступность среди мигрантов – Бастрыкин / Путин продлил срок легализации в России для иностранцев / Глава СКР потребовал доклад о нападении мигрантов на жителя Владивостока

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция,