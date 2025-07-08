Следственный комитет России констатировал рост преступности среди мигрантов

По итогам первых пяти месяцев текущего года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами в России, в сравнении с прошлым годом увеличилось на 10% до 18 873. Такие данные прозвучали на оперативном совещании в Следственном комитете России под председательством главы ведомства Александра Бастрыкина на оперативном совещании.

«Удельный вес преступности мигрантов в общем криминальном массиве по стране также увеличился – с 4,3% до 5%. Возросло число преступлений повышенной общественной опасности. Так, увеличилось на 22% количество половых посягательств, совершенных мигрантами. Одновременно возросло на 57% число особо тяжких деяний приезжих (с 3 878 до 6 000)», – уточнили в ведомстве.

Всего в текущем году к уголовное ответственности привлечено почти 12,5 тысячи иностранцев.

На совещании также отмечено, что за пять месяцев увеличилось на 15% количество уголовных дел, направленных в суд органами СКР в отношении мигрантов. Кроме того, ведомством расследуются дела в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета – их число возросло на 21%.

По представлениям следователей об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений мигрантами, к дисциплинарной ответственности привлечены 123 сотрудника органов внутренних дел, среди которых 82 служат в подразделениях по вопросам миграции.

Выступая на совещании, председатель СК России подчеркнул, что «антисоциальное поведение приезжих, в том числе женщин и их детей, имеет серьезный деструктивный потенциал». «Криминальные сводки и социальные сети пополняются новыми и новыми инцидентами, которые накаляют общественное недовольство», – констатировал Бастрыкин, обратив внимание, что многие приезжие не только не желают соблюдать российские законы, пренебрегая общепринятыми нормами, традициями и ценностями, но и пытаются установить собственные правила поведения.

Москва, Анастасия Смирнова

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