Пожар на кубанском НПЗ и пострадавший под Воронежем: ПВО за ночь сбила 69 дронов ВСУ

Минувшей ночью средства противоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотников самолетного типа над десятью регионами России и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Большинство из них – 21 – сбили над Краснодарским краем, 13 БПЛА нейтрализовали над Воронежской областью, 10 – над Белгородской областью. Семь дронов перехватили над Астраханской областью, шесть – Волгоградской, три – над Ростовской областью, два – над Брянской, по одному – над Крымом, Курской и Рязанской областями. Еще четыре беспилотники ликвидировали над акваторией Азовского моря.

В Воронежской области в результате падения обломков дрона ранен мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Также обломками БПЛА повреждены кровля и остекление частного дома, загорелась хозяйственная постройка. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Обновлено: Работник фермы в Аннинском районе Воронежской области получил тяжелые ранения в результате падения сбитого беспилотника, уточнил Гусев в своем телеграм-канале. Пострадавший находится в реанимации. Кроме того, в двух частных домах в Аннинском районе выбиты окна, повреждена кровля. «Еще в одном районе в частном доме повреждены окна, а энергетики восстанавливают линию электропередач», – добавил глава региона.

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА загорелась одна из технологических установок Ильского нефтеперерабатывающего завода, сообщил региональный оперштаб. «Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет», – говорится в сообщении. Персонал НПЗ эвакуирован в укрытия. На месте работают оперативные службы.

В Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Таганрог и Шолоховский район. Обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube