Воскресенье, 7 сентября 2025, 10:42 мск

В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадал мирный житель

Украинские войска с помощью FPV-дрона атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, в результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой голени самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ», – написал он в своем телеграм-канале. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжит в амбулаторных условиях, добавил глава региона.

Кроме того, в результате удара повреждена кровля административного здания, уточнил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

