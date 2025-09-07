Внучка с телефона бабушки перевела мошенникам свыше 1,2 млн рублей

В Москве 13-летняя школьница перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, девочке позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, оказывал на нее психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией. В итоге злоумышленники убедил юную москвичку сделать переводы денег со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования.

Школьница, испугавшись, ничего не рассказала взрослым и выполнила все указания звонивших. Она перевела со счета бабушки, воспользовавшись ее телефоном, сначала 750 тыс. рублей, а затем еще 200 тыс. рублей.

В дальнейшем со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тыс. рублей. Таким образом, общий ущерб превысил 1,2 млн рублей.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует расследование мошенничества.

В столичной прокуратуре настоятельно рекомендуют объяснить детям, что необходимо сообщать взрослым обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев, в том числе финансового характера.

Москва, Наталья Петрова

