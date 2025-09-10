Киев массированно атаковал регионы России: за ночь сбито более 120 вражеских дронов

Силы противоздушной обороны прошедшей ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на 13 российских регионов. Всего было уничтожено и перехвачено 122 дрона ВСУ самолетного типа в Центральной России и на юге страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 21 БПЛА сбили над Брянской областью, 17 – над Крымом, 12 – над Воронежской область, по 11 – над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем.

Еще 9 дронов нейтрализовали в Орловской области, пять – в Калужской, три – в Рязанской, по два – в Нижегородской, Ростовской и Тверской областях, один – в Тульской области. Кроме того, 15 беспилотников ликвидировали над акваторий Черного моря.

В Ростовской области из-за воздушной атаки повреждено здание Матвеево-Курганской специальной школы-интерната – разбиты остекление и дверь запасного выхода. Были эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников учреждения. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, легкие ранения получили два сотрудника интерната, их доставили в больницу. Эвакуированных детей разместят в ПВР, который организовали в селе Ряженое. На месте работают все оперативные дежурные службы, добавил Слюсарь.

В Воронежской области в одном из районов обломки БПЛА повредили окна и крышу частного дома, а также теплицу и гараж возле другого дома, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале. В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома, добавил он, уточнив, что никто не пострадал.

На окраине Калуги обломки сбитого беспилотника незначительно повредили фасад административного здания, пострадавших нет, сообщил глава региона Владислав Шапша.

В Орловской области при падении обломков БПЛА повреждена ЛЭП в Шаблыкинском районе, что привело к перебоям в электроснабжении близлежащих населенных пунктов, сообщил губернатор Андрей Клычков. «В настоящий момент повреждения устраняются», – написал он в своем тг-канале.

Добавим, в Новороссийске, по данным местных властей, утром 10 сентября идет отражение атаки безэкипажных катеров. Глава города Андрей Кравченко напомнил, что запрещается снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube