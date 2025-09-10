На Камчатке девочка умерла на уроке физкультуры

На Камчатке в Елизове девочка умерла на уроке физкультуры в школе. По данному факту проводится проверка. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, ЧП случилось в школе № 2. 15-летняя девочка во время занятия потеряла сознание, Скорая помощь увезла ученицу в больницу, однако спасти ее не удалось.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области во время тренировки по хоккею скончался 14-летний мальчик. Он потерял сознание, медики ничем помочь не смогли.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube