В Ивановской области школьный автобус попал в аварию

В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет. По предварительным данным, среди детей пострадавших нет.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ДТП произошло в Родниковском районе. Автобус перевозил учеников в Парскую среднюю школу из деревни Никониха. Водитель не справился с управлением, транспорт съехал в кювет.

«Предварительно также установлено, что дети не пострадали, сопровождающему учителю на месте оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Прокуратурой Родниковского района организована проверка в связи с происшествием.

Иваново, Зоя Осколкова

