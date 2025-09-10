В Ивановской области школьный автобус попал в аварию

В Ивановской области школьный автобус съехал в кювет. По предварительным данным, среди детей пострадавших нет.
Как сообщили в региональной прокуратуре, ДТП произошло в Родниковском районе. Автобус перевозил учеников в Парскую среднюю школу из деревни Никониха. Водитель не справился с управлением, транспорт съехал в кювет.
«Предварительно также установлено, что дети не пострадали, сопровождающему учителю на месте оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Прокуратурой Родниковского района организована проверка в связи с происшествием.
Иваново, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»