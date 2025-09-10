Система ПВО перехватила 32 дрона над тремя регионами России

Система противовоздушной обороны сбила еще 32 вражеских беспилотника над тремя регионами России. В результате детонации перехваченного БПЛА пострадала жительница Белгородской области.

«В период с 11.15 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

25 дронов сбили над территорией Белгородской области, четыре – над акваторией Черного моря, два – над Курской областью, один – над территорией Краснодарского края.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате детонации сбитого беспилотника ВСУ ранена жительница села Долбино. «Пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением головы бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Необходимая помощь оказывается», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Информация о последствиях уточняется. На местах падения дронов работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

