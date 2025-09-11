В США застрелен активист и сторонник Трампа – президент обещает большие последствия

В США после покушения скончался активист Чарли Кирк, активный сторонник Дональда Трампа. Покушение произошло во время его выступления в университете в городе Орем в штате Юта). Кирк находился на сцене кампуса, когда с расторжения примерно в 200 и у него выстелили, предположительно, из винтовки. Пуля попала в горло. Момент засняли камеры. Люди начали разбегаться. Окровавленного Кирка увезли в больницу, там умер от полученного ранения. Мотивы преступления устанавливаются. Активист Кирк, как пишут СМИ, неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине. Кроме того, он выступал против Палестины.

Президент США Дональд Трамп после убийства активиста Кирка пообещал призвать к ответственности всех подстрекателей к насилию и преследованиям по политическим мотивам. Как он отметил, вина за это лежит на сторонниках леворадикальной идеологии.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто внес свою лепту в эти зверства и другие акты насилия по политическим мотивам, – сказал он в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social. – Насилие и убийства стали трагическими последствиями демонизации тех, с кем вы не согласны день за днем и год за годом. Акты политического насилия со стороны леворадикалов нанесли вред слишком многим неповинным людям и унесли слишком большое число жизней».

«Убийца пытался пулей заставить его замолчать, но он потерпел неудачу, так как все вместе мы сделаем так, чтобы его голос, послания и наследие продолжили жить вместе с бесчисленным числом будущих поколений», – резюмировал президент США.

«В честь Чарли Кирка, по-настоящему великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги в США до 6 вечера воскресенья», – написал глава вашингтонской администрации в соцсети Truth Social (цитата по ТАСС).

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

