Пятница, 12 сентября 2025, 16:08 мск

В США задержали подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

В американском штате Юта задержали подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом заявил президент США Дональд Трамп интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома подтвердил, что убийца задержан, а также отметил, что мужчина действовал в одиночку. Трамп добавил, что нет данных о том, был ли преступник частью криминальной группы.

По мнению американского лидера, виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни. Кроме того, Трамп призвал ускорить рассмотрение уголовных дел.

«Мы должны проводить быстрые суды. Сейчас процесс может длиться семь-восемь лет, и в итоге начинают искать оправдания – что его неправильно учили в школе или виновато правительство. Суд должен проходить уже на следующий день», – подчеркнул президент США.

Напомним, что сторонник Дональда Трампа Чарли Кирк был убит в среду выстрелом в шею во время участия в публичных дебатах в университете штата Юта на западе США. ФБР заявило о «целенаправленном» нападении и спланированном убийстве.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

