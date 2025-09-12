За убийцу Чарли Кирка обещана награда

После суток безрезультатных поисков убийцы американского пропагандиста Чарли Кирка власти обратились к общественности с просьбой о помощи.

Напомним, что сторонник Дональда Трампа Чарли Кирк, которого американские правые теперь считают «мучеником», был убит в среду выстрелом в шею во время участия в публичных дебатах в университете штата Юта на западе США. Хотя личность и мотивы убийцы до сих пор неизвестны, ФБР (Федеральная полиция) заявило о «целенаправленном» нападении и спланированном убийстве.

В четверг вечером губернатор-республиканец Юты представил обновлённую информацию о ходе расследования, не сообщив о каком-либо существенном прогрессе в связи с отсутствием арестов. «В настоящее время анализируется множество криминалистических доказательств», – заявил Спенсер Кокс на пресс-конференции.

Предупредив об опасности «дезинформации», он обратился к общественности, которая уже предоставила следователям 7000 «зацепок и улик». «Мы не сможем выполнить свою работу без помощи общественности», – отметил губернатор.

Со своей стороны, Дональд Трамп, который в среду уже обвинил «радикальных левых» в смерти Кирка, теперь призывает к сдержанности. «Он выступал за отказ от насилия. Именно так я хотел бы, чтобы люди отреагировали», – заявил в четверг президент-республиканец, объявив ранее, что посмертно наградит 31-летнюю жертву президентской медалью Свободы.

Полиция объявила, что обнаружила орудие убийства в кустах: винтовку, отпечаток обуви и ладони. На фотографиях подозреваемого, опубликованных ФБР, запечатлён худощавый мужчина в тёмной одежде, свитере с длинными рукавами и изображением американского флага, солнцезащитных очках и кепке.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube