«В Америке появился белый Мартин Лютер Кинг», – эксперты об убийстве трамписта Чарли Кирка

Из сторонника Трампа Чарли Кирка, убитого 10 сентября во время выступления в штате Юта, республиканская партия может создать фигуру, аналогичную Мартину Лютеру Кингу, отмечают политологи. Другая сторона произошедшего – то, что политические убийства в США снова стали реальностью.

«Убийство Чарли Кирка в США – это, конечно, классическое американское политическое убийство, – пишет политический обозреватель Андрей Перла в канале «Умный еврей при губернаторе». – На ум наблюдателю сразу приходит Мартин Лютер Кинг, но, на самом деле, таких случаев было множество. Другое дело, что лет уж тридцать с лишним считалось, что страшные дикие времена куда-то ушли, и убийства случаются только в кино. Ну или маргиналов, бывает, пристрелят, кто их считает. Это ж не про политику. Однако теперича – не то, что давеча. Два (или три) покушения на Трампа во время предвыборной кампании открыли шлюзы. Политические убийства – это снова нормальная част политической борьбы в сверкающем граде на холме».

По мнению политолога Марата Баширова, убийство соратника дает в руки Трампу серьезное преимущество для борьбы с политическими оппонентами. «Какая теперь Украина. У Трампа такой козырь в руках – Кирк. Начнет громить демократов, и отвлечения на другую повестку – только себе вредить. Тут главное ему не улыбнуться случайно. Донни, ешь лук и лимон перед выступлениями!» – пишет эксперт в канале «Политджойстик».

Баширов поясняет: «Республиканцам в США нужен был идол. Трамп на эту роль не годится. Вэнс как преемник хорош. Но нужен был страдалец, чтобы его идеализировать. Трампа американские консервативные и промышленные элиты возвели на престол не для того, чтобы потом дать легко с него низвести глобалистам – финансистам и демократам.

Чарли Кирк – идеальный с этой точки зрения. Консервативен, женат, двое детей. Основатель и исполнительный директор студенческой организации Turning Point USA (TPUSA). Родился в Чикаго. Критиковал расовую теорию (заявлял, что иммиграционная политика демократов направлена на «уменьшение белого населения в Америке»), не принимал на веру климатические изменения (выступал за добычу и использование ископаемого топлива и отрицал антропогенное влияние на глобальное потепление), боролся с дезинформацией о COVID-19. Не видел угрозы от России для Европы, называл украинский конфликт «пограничным»: «южная граница (с Мексикой) куда важнее, чем украинская граница».

В общем, из него легко сделать нового белого Мартина Лютера Кинга. Республиканцы разгромят демократов на выборах губернаторов и выборах в Конгресс в 26 году – это неизбежно, если сами не сделают ошибку. А я сильно сомневаюсь, что они её совершат».

Как уже писал «Новый День», президент США Дональд Трамп после убийства Чарли Кирка пообещал призвать к ответственности всех подстрекателей к насилию и преследованиям по политическим мотивам. Как он отметил, вина за это лежит на сторонниках леворадикальной идеологии.

«Моя администрация найдет всех и каждого, кто внес свою лепту в эти зверства и другие акты насилия по политическим мотивам, – сказал он в своем видеообращении, опубликованном в социальной сети Truth Social. – Насилие и убийства стали трагическими последствиями демонизации тех, с кем вы не согласны день за днем и год за годом. Акты политического насилия со стороны леворадикалов нанесли вред слишком многим неповинным людям и унесли слишком большое число жизней».

«Убийца пытался пулей заставить его замолчать, но он потерпел неудачу, так как все вместе мы сделаем так, чтобы его голос, послания и наследие продолжили жить вместе с бесчисленным числом будущих поколений», – резюмировал президент США и приказал приспустить все американские флаги в США до 6 вечера воскресенья.

Вашингтон, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube