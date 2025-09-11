За ночь система ПВО сбила 17 дронов ВСУ над Россией

Силы противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть дронов сбили над территорией Воронежской области, пять – над Белгородской областью, по два – над Брянской и Курской областями. Еще по одному БПЛА перехватили над Липецкой и Тамбовской областями.

Власти Воронежской и Брянской областей сообщили об отсутствии пострадавших и последствий на земле. Главы других регионов ночные атаки не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

