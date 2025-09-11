Белгород под ударом беспилотников ВСУ: ранен мирный житель

В Белгороде в результате атаки украинского беспилотника утром 11 сентября пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения живота и руки. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«От удара второго БПЛА повреждены остекление социального объекта и автомобиль», – добавил Гладков. По его словам, на местах происшествий работают оперативные службы.

Губернатор заявил, что сегодня утром Белгород и Белгородский район подверглись очередной массированной атаке вражеских БПЛА, «обстановка тяжелая». В связи с этим 11 сентября снова будут закрыты крупные торговые центры, школы продолжат работать в дистанционном формате, сообщил Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

