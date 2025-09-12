За ночь над Россией сбили 221 украинский беспилотник

Украина прошедшей ночью устроила массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Система противоздушной обороны перехватила и уничтожила 221 вражеский дрон самолетного типа в небе над 13 регионами, сообщает Минобороны РФ.

Больше всего беспилотников сбили над Брянской областью – 85 и над Смоленской областью – 42. Губернаторы этих регионов сообщили, что при отражении налета БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Также 28 дронов нейтрализовали над Ленинградской областью, 18 – над Калужской, 14 – над Новгородской, по 9 – над Орловской и Московской областями. Еще 7 БПЛА ликвидированы над Белгородской областью, по три дрона поразили в Ростовской и Тверской областях, по одному – в Псковской, Тульской и Курской областях.

Одну из самых массовых воздушных атак отразили сегодня в Ленобласти. В порту Приморск в Выборгском районе произошло возгорание на одном из судов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. По его данным, открытое горение на суде уже ликвидировали, угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет. В Приморске также потушено возгорание на насосной станции, добавил глава региона, уточнив, что никто не пострадал.

Также зафиксировано падение обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а так же – вне населенных пунктов в Ломоносовском районе, добавил Дрозденко. По его данным, пострадавших нет.

Из-за воздушных ограничений в петербургском аэропорту Пулково, по данным онлайн-табло аэропорта на 08:11 мск, задержали или отменили порядка 65 рейсов. Регистрация на рейсы внутренних линий частично ограничена, сообщила пресс-служба авиагавани. «Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту», – сказано в сообщении.

Добавим, мэр Москвы Сергей Собянин ночью сообщил об уничтожении девяти дронов ВСУ, летевших на столицу. «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в тг-канале.

В Багаевском районе Ростовской области при отражении атаки БПЛА повреждения получили частный дом и припаркованные рядом два автомобиля, а также газовая труба, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Повреждение трубы оперативно устранили. Пострадавших нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

