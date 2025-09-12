Под Брянском семь человек ранены в результате удара ВСУ по микроавтобусу

В Брянской области ВСУ атаковали микроавтобус с пассажирами. В результате различные ранения получили семь человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Транспорт перевозил сотрудников предприятия на автодороге «Погар-Гремяч» в Погарском районе, когда по нему были нанесены несколько ударов. Водитель, уводя автобус от повторных атак, доехал до блок-поста «БАРС-Брянск».
«Во время эвакуации пассажиров из поврежденного автобуса украинские нацисты нанесли еще один целенаправленный удар», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
В результате атаки были ранены водитель, четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады «БАРС-Брянск». Все они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Брянск, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»