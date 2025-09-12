В Белгороде женщина погибла при атаке дрона ВСУ

В Белгороде в результате атаки украинского беспилотника погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде от удара ВСУ погибла мирная жительница. От полученных ранений она скончалась на месте», – написал он в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, за два дня массированных атак ВСУ в Белгороде и Белгородском районе погиб один человек, еще 18 мирных жителей были ранены, из них – двое детей. Всего в регионе ранения получили 24 человека, уточнил Гладков. «Обстановка продолжает оставаться непростой не только в приграничье, но и в Белгородском районе и Белгороде», – отметил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

