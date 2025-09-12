При пожаре в психбольнице в Тамбове пострадали пять пациентов

В Тамбове произошел пожар в психиатрической лечебнице. В результате пострадали пять пациентов. Причины возгорания устанавливаются.

Пламя вспыхнуло ночью в одной из палат. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Около 50 человек экстренно эвакуировали. В результате пострадали пять пациентов, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Причины пожара устанавливаются. Предположительно, пациенты могли сами устроить поджог.

