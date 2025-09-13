российское информационное агентство 18+

Суббота, 13 сентября 2025, 08:29 мск

Средства ПВО ночью перехватили 42 вражеских дрона

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 42 боевых дрона над территорией семи регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

15 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, 12 – над Белгородской, 10 – над Волгоградской, два – над Крымом, по одному – над Калужской, Курской и Смоленской областями.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обломки дрона повредили здание больницы. «По уточненным данным в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между 5 и 6 этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет», – написала глава региона в телеграм-канале.

В Ростовской области беспилотники сбили в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. «Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», – сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

На местах работают оперативные службы. Последствия ночной атаки устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

