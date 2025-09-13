Средства ПВО ночью перехватили 42 вражеских дрона

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 42 боевых дрона над территорией семи регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

15 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, 12 – над Белгородской, 10 – над Волгоградской, два – над Крымом, по одному – над Калужской, Курской и Смоленской областями.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, обломки дрона повредили здание больницы. «По уточненным данным в Красноармейском районе повреждено здание ГУЗ КБСМП № 15. Вследствие попадания обломков БПЛА повреждена стена лестничного марша между 5 и 6 этажом, возгорания нет, эвакуация не требуется, пострадавших нет», – написала глава региона в телеграм-канале.

В Ростовской области беспилотники сбили в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. «Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал», – сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

На местах работают оперативные службы. Последствия ночной атаки устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube