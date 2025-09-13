Два человека погибли при взрыве на железной дороге в Орловской области

В Орловской области произошел взрыв на железной дороге. В результате погибли два человека. Об этом сообщает губернатор Андрей Клычков.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В связи с произошедшим на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Рассматривается вопрос доставки пассажиров до мест проживания автобусами.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ЧП произошло на границе двух регионов. Минтранс Курской области организовал отправку 18 автобусов, чтобы доставить домой тех пассажиров, которые направлялись в Курск (457 человек, включая 51 ребенка).

В пресс-службе Московской железной дороги рассказали, что в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск – Глазуновка задерживается более 10 поездов. Максимальное время задержки составляет до 4 часа 30 минут.

Орел, Зоя Осколкова

