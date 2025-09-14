российское информационное агентство 18+

Военные сбили 80 БПЛА над девятью регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 80 боевых дронов над территорией девяти регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства.

30 дронов сбили над Брянской областью, 15 – над территорией Республики Крым, 12 – над Смоленской областью, 10 – над Калужской, пять – над Новгородской, три – над акваторией Азовского моря, два – над Ленинградской областью, по одному – над территориями Орловской, Рязанской и Ростовской областей.

По сообщениям местных властей, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы. Последствия ночной атаки устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

