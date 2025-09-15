Задержаны члены банды за вывод за рубеж 2,5 млрд рублей

В России задержали членов организованной преступной группы (ОПГ) по делу о выводе 2,5 млрд рублей за рубеж. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, выводил деньги из микрокредитных организаций Москвы, Самары и Санкт-Петербурга. Далее средства переводились за рубеж для личного обогащения.

Фигурант также дал распоряжение руководству подконтрольных МФО в России провести ряд транзакций. В итоге участниками ОПГ было совершено порядка пятисот банковских переводов, сумма которых превысила 2,5 млрд рублей.

Кроме того, двое подозреваемых перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований, а также обеспечивали их транспортными средствами.

«В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

