Понедельник, 15 сентября 2025, 13:18 мск

Две жительницы Белгородской области погибли при атаке ВСУ

Две мирные жительницы погибли в Белгородской области при атаках дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинские беспилотники атаковали село Головчино Грайворонского округа. В результате погибли две жительницы.

«Одна женщина от полученных ранений скончалась на месте. Вторую в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ. Врачи боролись за ее жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», – написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков добавил, что, кроме того, в Головчино ранения получили три человека. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

