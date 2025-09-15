СК задержал подозреваемых по делу о гибели людей на «канатке» на Эльбрусе

В деле о гибели людей из-за обрыва канатной дороги Эльбрусе в Кабардино-Балкарии появились задержанные. Под уголовное преследование попали директор и главный инженер ООО «МКД Эльбрус». Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, оборудование канатно-кресельной дороги эксплуатировались ООО «МКД Эльбрус».

Следователи сегодня задержали директора и главного инженера ООО «МКД Эльбрус», отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Также следователи опечатали технические помещения станций канатной дороги и запретили использование «канатки» на всем протяжении трассы.

Следствием «продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», говорится в сообщении.

Обрыв на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе произошел днем 12 сентября. В результате ЧП погибли три человека и девять получили травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц). Глава КБР Казбек Коков назвал предварительной причиной аварии сход троса с ролика одной из опор.

Нальчик, Наталья Петрова

