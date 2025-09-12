Число жертв обрыва канатной дороги на Эльбрусе увеличилось до трех человек. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«К большому сожалению, стало известно ещё об одном погибшем при аварии на канатной дороге. Его тело было обнаружено в небольшом водоеме уже после эвакуации людей на поляну Азау», – отметил руководитель республики в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о двух погибших и девяти пострадавших при обрыве «канатки». Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц).

Нальчик, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube