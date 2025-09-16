ПВО сбила 87 украинских дронов над регионами России за ночь

Средства противоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников самолетного типа над десятью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего БПЛА сбили над Курской областью – 30. Еще 18 дронов ликвидировали над Ставропольским краем, 11 – над Ростовской областью, 10 – над Брянской, 5 – над Тульской, 4 – над Рязанской областью. Три беспилотника нейтрализовали над Крымом, по два – над территориями Волгоградской и Воронежской областей, по одному – над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.

Как уточнили в Минобороны, все воздушные цели были перехвачены в период с 23:00 до 06:00 мск.

В Курске при сбитии БПЛА поврежден угол частного дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатора региона Александр Хинштейн.

В Ростовской области около хутора Солонцовский Верхнедонского района загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили, уточнил глава региона Юрий Слюсарь, добавив, что никто из людей не пострадал.

В Тульской, Брянской, Воронежской областях, по данным властей, пострадавших и последствий на земле нет. В Нижегородской области на месте падения обломков сбитого БПЛА работают специалисты, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его данным, никто не пострадал.

