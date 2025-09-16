российское информационное агентство 18+

Вторник, 16 сентября 2025, 11:03 мск

Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ на белгородское село

Фото Минобороны РФ

В Белгородской области мирный житель погиб в результате атаки украинского FPV-дрона на село Лозовое Белгородского района. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, мужчина получил тяжелые ранения и был доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. «Врачи боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью», – написал Гладков в своем тг-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Белгород, Наталья Петрова

