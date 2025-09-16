В Нальчике арестован директор канатной дороги на Эльбрусе, где погибли три человека

Городской суд Нальчика принял решение о заключении под стражу директора компании, эксплуатирующей канатную дорогу на Эльбрусе, в результате аварии на которой погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии.

Ранее следователи задержали директора и главного инженера ООО «МКД Эльбрус», отвечавших за обслуживание оборудования и безопасность оказываемых гражданам услуг. Также следователи опечатали технические помещения станций канатной дороги и запретили использование «канатки» на всем протяжении трассы.

Обрыв на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе произошел днем 12 сентября. В результате ЧП погибли три человека и девять получили травмы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц). Глава КБР Казбек Коков назвал предварительной причиной аварии сход троса с ролика одной из опор.

Нальчик, Анастасия Смирнова

