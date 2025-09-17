За ночь над российскими регионами сбили 8 дронов ВСУ

Средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами., сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, по три дрона российские военные сбили над Ростовской и Брянской областями и по одному – над Воронежской и Курской областями.
В Ростовской области беспилотники перехватили в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районах, уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, обошлось без пострадавших и последствий на земле.
Главы Брянской и Воронежской области также сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»